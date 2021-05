Næringsliv

Lokalavisa for Herøy og Sande, Vestlandsnytt (ekstern lenkje), skriv torsdag at det Havila Holding-eigde selskapet Havila Sirius har gjort ein avtale med Maersk Drilling om å kjøpe riggen Maersk Inspirer - for 373 millionar amerikanske dollar, som svarer til over tre milliardar norske kroner.