Nytenking blir tema under årets leiarkonferanse på Sjøborg

Næringsliv

Ulstein Næringsforum skal også i år arrangere leiarkonferanse på Sjøborg kulturhus, i samarbeid med Oslo Business Forum (OBF). Dei to aktørane samarbeidde i fjor om leiarkonferansen «The New Normal» i Ulsteinvik. I år er temaet «Rethinking Business» der 500 toppleiarar frå næringslivet vil møtast og diskutere kva nytenking som trengst for å møte tida etter pandemien.