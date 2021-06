Her ligg Green Yard Kleven-bygget - i tørrdokka til Ulstein Verft

Næringsliv

Fleire har nok lagt merke til at det mykje omsnakka plattformforsyningsskroget – som Green Yard Kleven er i ferd med å byggje om til eit havvindfartøy for Rem Offshore – no ligg i tørrdokka ved Ulstein Verft. Skroget kom på plass i dokka tysdag kveld.