Næringsliv

Ifølgje Nito har koronapandemien sett den maritime klynga under stort press, og spesielt dei store nybyggingsverfta er no i ein kritisk situasjon. – Det er viktig at regjeringa bidrar med strategiske tiltak slik at viktig kompetanse ikkje forsvinn, seier Trond Markussen, president i Nito.