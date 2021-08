Liten resultatnedgang for Sparebanken Møre

Næringsliv

– Vi har ei klar målsetting om vekst i prioriterte marknadsområde. Difor er det gledeleg å konstatere at ein tydeleg strategi, målretta satsing og imponerande innsats frå organisasjonen har bidratt til å ytterlegare forsterke ei allereie solid marknadsleiarrolle, seier administrerande direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre i samband med at banken presenterte tala for andre kvartal 2021 denne veka.

Resultat etter skatt for 2. kvartal enda på 143 millionar kroner, mot 150 millionar kroner i same periode i fjor. Netto renteinntekter auka med 41 mill. kroner, medan andre driftsinntekter vart 58 mill. kroner lågare enn i 2. kvartal i fjor, "hovudsakleg som følge av verdiendring på finansielle instrument", ifølgje Sparebanken Møre. Sett bort frå dette, auka andre inntekter med 3 mill. kroner i kvartalet samanlikna med same periode i fjor, går det fram av ei pressemelding frå Sparebanken Møre

Ifølgje pressemeldinga har banken dei siste 12 månadene auka utlåna med ca. 4 mrd. kroner, noko som gir ein utlånsvekst på 6,2 prosent. Banken har også god innskotsvekst på 6,2 prosent, samt høy og stabil innskotsdekning.

– I ein marknad med lave renter og sterk konkurranse, er eg nøgd med at vi aukar renteinntektene gjennom utlåns- og innskotsvekst. Vi har også gode inntekter frå aktiv forvaltning og eigedomsmekling der vi har styrkt satsinga dei siste månadene. Vi har ein klar ambisjon om vidare inntektsvekst frå disse områda i tida framover, seier Nydal i følgje pressemeldinga.

Driftskostnadene i kvartalet auka med 3 mill. kroner frå same kvartal i fjor, og enda på 160 mill. kroner. Kostnader i prosent av inntekter vart 42,9 prosent.

– Nærleik til kundane og kjennskap til lokale forhold er sentrale styringsverktøy som sikrar at vi kan vere både tett på og tidleg ute med eventuelle tiltak. Kundeporteføljen vår er solid og godt diversifisert, og vi ser også at aktivitetsnivået i fylket har halde seg godt oppe denne våren, trass i periodevise nedstengingar innanfor deler av tenestesektoren, seier Nydal.