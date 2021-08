Det er mange som føler at det blir gambla med folk og kompetanse no

Næringsliv

– Det er no kampen verkeleg startar. Som hovudtillitsvalde er målet vårt å jobbe for å bevare mest mogleg av arbeidsstokken vi har her i dag, seier Sverre Thorsø i Fellesforbundet, som har flest medlemmar blant fagforeiningane ved anlegget.