Evotec skal levere LARS til internasjonalt reiarlag

Næringsliv

I ei pressemelding frå Evotec AS går det fram at verksemda, som er ein del av Entec, skal levere Launch And Recovery System (LARS) til eit internasjonalt offshorereiarlag sin fjernstyrte undervassfarkost (ROV). Det seier Jogeir Romestrand, administrerande direktør i Evotec seg godt fornøgd med.