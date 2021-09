Skuffa over Widerøe

Næringsliv

I ei pressemelding underskrive av Odd Magne Vinjevoll i Utviklingsforum Hovden Lufthamn og Jan Thormodsæter, dagleg leiar i Mafoss og leiar i nettverk for Samferdsel Sunnmøre, gir dei klart uttrykk for skuffelse etter at Widerøe har lagt fram nye ruteplanar, mellom anna for lufthamna i Hovdebygda.