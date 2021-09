Næringsliv

Verksemda Lokalbrygg, som har tilhald i Oslo, fekk sist veke avslag for andre gong på søknadane sine om å få selje alkoholhaldig drikke via nettbutikken sin. Verksemda er avhengige av godkjenning frå dei kommunane dei sender dei alkoholhaldige varene til, og så langt har dei ifølgje dagleg leiar i Lokalbrygg AS, Eirik Tomter, fått løyve til sal av øl via internett i 110 kommunar.