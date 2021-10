Satsar på havvind i Norge - besøkte Green Yard Kleven

Næringsliv

Som også namnet tyder på, er det tyske energikonsernet EnBW basert i den tyske delstaten Baden-Württemberg. Representantar frå konsernet har dei siste dagane vore på besøk på Sunnmøre for å knyte tettare kontaktar til den maritime klynga her. Onsdag møtte dei sentrale verksemder frå den maritime klynga på Nordvestlandet – under eit besøk hos ÅKP på Norsk Maritim Kompetansesenter (NMK) i Ålesund.