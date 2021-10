Næringsliv

(Vestlandsnytt): Dette er det sjette fartøyet av Marin Teknikk-design som er bygd på Tersan-verftet. Den Myrvåg-baserte bedrifta opplyser til Vestlandsnytt at båten har ei lengde på 60,5m og innreiing for 30 personar. Det nye flaggskipet til Frøyanes AS har klasse i DNV og skal drive fiske etter patagonisk tannfisk i Sørishavet. Heimehamna blir på Saint Helena.