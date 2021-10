Selde antarktisk kril med kjempeoverskot

Næringsliv

Årsrekneskapen for 2020 er nok kjekk lesing for Herøy-baserte Stig Remøy og hans Rimfrost AS. For ifølgje rekneskapen, som ligg tilgjengeleg i Brønnøysundregistera, selde selskapet kril for 320.840.810 kroner i fjor – mot 226.794.806 kroner året før.