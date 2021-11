Blei heidra med gjev pris: - Vi har bygd stein på stein

Næringsliv

Ulmatec (Ulstein Marine Technology) blei til i 2000 – som eit resultat av at Ulsteingruppen blei selt til Vickers – og like etter til Rolls-Royce. I dag er framleis grunnleggjar Stig Ulstein med i drifta av konsernet som konsernleiar – og tok torsdag morgon i mot representantar frå Sparebank 1 Søre Sunnmøre saman med Håvard Myrene, direktør for forretningsutvikling.