100-åringen Coop Mega i Ulsteinvik er arbeidsplass for folk frå heile verda

Næringsliv

– Då eg tok til som butikksjef på Coop Mega i Ulsteinvik for sju år sidan, slo det meg at det var så mange nasjonar representerte her. «Oj, dette var litt av ein smeltedigel», tenke eg. I dei åra eg har vore her har eg blitt berre meir og meir imponert over kor flinke og ærekjære dei tilsette er i arbeidet sitt. Dei har ein arbeidsmoral som er heilt unik. Eg har arbeidd som butikksjef fleire stader, men det laget vi har her i Ulsteinvik trur eg må vere det beste eg har jobba med, seier butikksjef ved Coop Mega Ulsteinvik, Ann Charlotte Sørheim.