«Rem Energy»:

Første nybygg på seks år

«Rem Energy» er namnet på det nye havvindskipet som Green Yard Kleven har bygt for Rem Offshore. Adm. dir. Fredrik Remøy i Rem Offshore har så stor tru på havvindnæringa at dei også har denne typen skip under bygging hos Vard i Brattvåg og Vietnam.