Ulstein Verft skal gjere arbeid på Kleven-bygd båt

Kabelleggingsfartøyet NKT Victoria, som blei "Ship of the Year" i 2017 – var bygg nummer 372 frå Kleven Verft. No skal det gjerast arbeid på skipet i nokre månadar framover – på andre sida av Lyngnesvika. I tillegg skal Island Captain inn til 10-årsklassing. Ei skikkeleg julegåve til dei tilsette.