Ulsteinvik-selskap veks vidare - skal tilsetje åtte nye

Næringsliv

Administrerande direktør Erlend Haugsbø fortel til lokalavisa at Hyperthermics skal fylle ikkje mindre enn åtte nye stillingar.

– Vi skal ha inn ein finansdirektør, ein biolog, to på mekanisk design, ein automasjonsingeniør, ein prosjektleiar, ein senior innkjøpar og ein produksjonsansvarleg, seier Haugsbø.

Årsaka til det er at selskapet – som per i dag har ni tilsette ved Ulsteinvik-kontoret – og fire til ved lokasjonane i Arendal og Tyskland – får mykje meir å gjere i tida framover.

– Det er fleire intensjonsavtalar vi har jobba med lenge som er i ferd med å materialisere seg – og bli til faktiske kontraktar. På grunn av det vil vi raskt få auka behov for mannskap – og må ha inn fleire dyktige fagfolk, seier Erlend Haugsbø.

Dette er snakk om kontraktar av betydelege beløp – som vil gi selskapet desto meir grunnlag for vidare vekst.

– Vi har allereie tilsett tre nye i året som snart har gått – så åtte nye kjem på toppen av det. Det er veldig kjekt å sjå at satsingane våre betalar seg, seier Haugsbø.

Har ikkje mista éin potensiell avtale

Hyperthermics har spesialisert seg på å bruke hypertermofile biobakteriar, organismar som trivst i høg temperatur, til å effektivt omdanne organisk avfall til biogass og proteinmasse. Hyperthermics har eit pilotanlegg hos Lindum i Drammen som har vore i drift sidan 2017.

I midten av januar i år kunne verksemda offentleggjere at dei har gått inn i eit finansielt samarbeid med Ultramar Energy Ltd i London. Aktørane har inngått ein intensjonsavtale som betyr at Ultramar Energy går inn i eit delt eigarskap med Hyperthermics – med ein andel på 30 millionar kroner i finansieringa av tre fullskala biogass- og protein-anlegg.

I mai blei det klart at Hyperthermics skal levere testanlegg til verdas største biogass-selskap, danske Nature Energy.

Også i mai kom også nyheita om at Ronja Capital II, Stette Invest og Kjølås Stansekniver har gått inn på eigarsida.

I oktober kom nyheita om at Hyperthermics skal levere eit slambehandlingsanlegg til det som blir verdas største lukka oppdrettsanlegg - drifta av det amerikanske selskapet American Aquafarms.

– Vi har også fleire avtalar på plass – utover det vi har gått ut med – som framleis ikkje er offentleggjorde grunna konkurranseomsyn. At det blir veldig spanande framover, er nesten som ei underdriving å rekne. Ingenting av det vi har jobba med av moglege avtalar, har vi mista. Det er vi naturlegvis veldig godt nøgde med, seier Haugsbø avslutningsvis.

Ulsteinvik-selskap sikra storkontrakt på verdas største lukka oppdrettsanlegg Hyperthermics, som har hovudkontor på Blåhuset i Ulsteinvik - skal designe eit slambehandlingsanlegg som skal skape verdifull energi av slammet frå verdas største lukka oppdrettsanlegg til sjøs.