Mjøl & Meir siktar seg inn mot å opne dørene: – Vi håper det går som planlagt

Næringsliv

I fjor vinter kunne Vikebladet Vestposten melde at Ulshav AS ønskte å etablere eit bakeriutsal på Hareid. Torsdag 21. oktober var lokalavisa til stades då det blei klart at Ulshav hadde signert ein leigeavtale med Elementmontering AS – for leige av Kjøpmannsgata 69 på Hareid.