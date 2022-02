Ulsteinvik-avdeling med på kjempeordre til 27 millionar dollar

Næringsliv

To installasjonsfartøy for havvind til ein prislapp på vaksne 330 millionar dollar kvar vil bli levert til den Monaco-baserte havvindaktøren Eneti Inc. frå det sørkoreanske verftet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) mellom 3. kvartal 2024 og 2. kvartal 2025.