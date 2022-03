Næringsliv

Skroget til nye «Polarbris» er for tida under bygging ved danske Karstensen Shipyard og skal leverast i august 2023. Leveransen frå Evotec omfattar alle vinsjar for tråling, snurrevad og fortøying på det 43,5 meter lange fartøyet. Det skriv Entec Group i ei pressemelding onsdag.