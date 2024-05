Svindlarane har vorte meir profesjonelle, og folk lèt seg lure. Derfor åtvarar Vipps no mot ein meir oppsøkjande svindelmetode kalla «spoofing».

I denne metoden skjuler svindlarane seg bak eit falskt telefonnummer, der det kan sjå ut som at du blir ringd opp av til dømes politiet eller Økokrim.

– Dette er ein svindelmetode i kraftig vekst. Vi ser at svindlarane stadig blir meir proffe og truverdige i åtferda si. Dette er ei skremmande utvikling, og dessverre er det ofte eldre menneske som blir lurte, seier Silke Øverby, som er ansvarleg for risikostyring og compliance i Vipps.

Svindlarane prøver ofte å skape eit stress hos offera, for å få dei til å overføre pengane ein annan stad. Øverby er tydeleg på at verken politiet, banken eller Vipps vil be deg om å vipse pengane dine nokon stad.

Over 1000 Vipps-brukarar tek kontakt kvar einaste månad fordi dei har vorte svindla eller utsette for svindelforsøk, ifølgje ei pressemelding frå selskapet.

– Det er alltid leitt når nokon har vorte svindla. Eg kan ikkje understreke nok at alle må vere svært varsame viss dei blir kontakta av ukjende, eller personar som påstår å representere Vipps, banken sin eller andre selskap, fortel Øverby.

(©NPK)