Fleire bilmerke på plass og Troll-besøk

Nyhende

Messa går av stabelen 8. september. Arnt Ole Grimstad i arrangørgruppa Nyekyrkjekarane fortel at ein i år byggjer vidare på suksessen frå i fjor. Då blei den fyrste Ulsteinmessa arrangert på parkeringsplassen på vestsida av Rolls-Royce, same dag som Ulstein hadde si 100-årsfeiring i dokkhallen. Messa trekte til seg mykje folk, og allereie same dag hadde mange av utstillarane sikra seg plass på neste års messe.

– Vi såg at fjorårets messe blei ein suksess, og satsar med friskt mot på ei messe også i år, som vi håper mange kjem innom. I år har vi fått løyve til å nytte parkeringsplassen ved «Gullblokka», så vi får litt betre plass enn vi hadde i fjor. I tillegg får vi nytte aktivitetshuset på Vikholmen til kiosk og kafé, seier Grimstad.

Som også kan fortelje at eit av dei mest populære innslaga under fjorårets messe, bildropp, også blir med på årets program.

– Så vil det også bli helikopterturar, men i år flyttar vi helikopteret på baksida av gullblokka, slik at det ikkje virvlar opp så mykje støv og stein inn mot bilane som står på utstilling, seier Arnt Ole Grimstad.

Fleire bilmerke og modellar

Det blir også i år å sjå merke som Porsche, Lexus og Tesla, i tillegg til mange andre.

– Vi har med oss dei bilmerka som stilte ut hos oss i fjor, pluss BMW, Mini, Skoda, Peugeot og Volvo.

Cato Voldsund, som også er blant Nyekyrkjekarane, fortel at mange av bilmerka vil presentere årets nyheiter for 2019 for fyrste gong på Ulsteinmessa.

– Vi kan ikkje seie anna enn at vi føler oss privilegerte. Det blir også eit enormt utval av hybrid- og elektriske bilar. Totalt sett kjem det 22 nybil-merke med heile 107 forskjellige modellar til saman. Dette blir stort, seier Voldsund.

Får Troll-besøk

Det blir også i år laga til ei scene, der det ifølgje arrangørane vil bli sett opp mykje god underhaldning. Buktalar, magikar og komikar Erik Mogeno, mest kjent frå Norske Talenter, er mellom innslaga. Storfjordens Automobil Klubb svingar også innom årets messe, fortel Arnt Ole Grimstad.

– Dei tek det som ein klubbtur, og vil stille ut fleire av sine flotte veteranbilar. Det blir verkeleg eit bilmekka i Ulsteinvik denne dagen, seier Grimstad.

Messa går av stabelen 8. september. Kanskje den største hendinga for mange med eit hjarte for bilhistorie, er når eit eksemplar av eit ikonisk norsk bilmerke kjem til Ulsteinvik. Smørekoppen Engineering, som er ein komité i A/F Smørekoppen, linjeforeininga for studentar ved Produktutvikling og Produksjon ved NTNU, kjem nemleg til Ulsteinmessa med sin spesialbygde Troll-bil.

– Vi har gjort avtale med studentane om at bilen dei har bygd, den sjuande Troll-bilen nokosinne, vil kome til messa vår. Dei har sagt seg villige til å frakte bilen hit til Ulsteinvik for å vise den fram. Dette blir heilt spesielt, då dette er studentar som har konstruert bilen ved bruk av dei originale støypeformene frå 1950-talet. Ein ekte kultbil får ei fin scene blant bilinteresserte her i Ulsteinvik denne dagen, seier Arnt Ole Grimstad.

Han fortel at det også sjølvsagt blir fleire motorsyklar og ATV-ar stilt ut, og mange kjekke aktivitetar for born og unge, men også vaksne.

– Vi satsar på at dette blir ein fin dag for alle som tek turen.

Nyekyrkjekarane har også blitt ein større gjeng enn i fjor.

– Vi er ein gjeng karar som ønskjer å gjere det vi kan for å skape aktivitet i Ulsteinvik. Vi er eit flott fellesskap med mykje humor og stor stå-på-vilje, seier Grimstad til slutt.