Lovar tørr 17. mai over heile Noreg

Nyhende

(NPK-NTB): I Sør-Noreg vil temperaturane krype opp mot 20 grader, og det blir truleg sol, men ikkje skyfritt på grunnlovsdagen.

Delvis skya opphaldsvêr og 17 grader. Slik blir 17. mai-vêret i hovudstaden om langtidsvarselet frå Meteorologisk institutt slår til.

Sjølv ikkje i Bergen skal det regne på nasjonaldagen, men maksimumstemperaturen blir ikkje meir enn 11 grader, skal vi tru vêrmeldarane.

På Sørlandet vil temperaturane variere mellom 9 og 15 grader, men det vil vere sol og delvis skya.

Vêret i Midt-Noreg blir også pent, og i Trondheim vil temperaturane liggje på mellom 9 og 14 grader, og det blir sol, men også noko skyer.

Nord-Noreg kjem dårlegast ut temperaturmessig. I Bodø kan det bli 10–11 grader, men sola vil likevel titte fram. I Lofoten og Vesterålen blir det eit par grader kaldare, men heller ikkje her skal det regne – slik varselet ser ut no. I Tromsø kan temperaturen klatre opp mot 12 grader, og det er ei viss moglegheit for at sola tittar fram på ettermiddagen.

Kaldast blir det i Alta med mellom 6 og 9 grader. Her blir det truleg overskya heile dagen, men meteorologane er ganske sikre på at det ikkje blir regn her heller.