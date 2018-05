Nyhende

Krf-representanten meiner at det ikkje bør skjenkast alkohol på idrettsarenaer der born og unge vanlegvis ferdast.

Fleire i formannskapet støtte at han stilte spørsmål i denne saka, men meinte at så lenge arrangementet er for folk over atten år er det greitt.

Det er IL Hødd Fotball som står bak dansegallaen som skal arrangerast i Ulsteinhallen i sptember. Skjenkeløyvet gjeld for øl og vin. Skjenkestyrar er Hugo Antonsen med Line Urke som avløysar.