Begge ønskjer nasjonalakvariumtittel

(NPK): Akvariet i Bergen meiner at ålesundarane er for seint ute. Leiinga i Atlanterhavsparken skriv i søknaden sin at dei mellom anna vil fokusere på kunnskapsformidling og knyte til seg dei marine forskarmiljøa i området.

– Vi trekkjer litt på smilebandet av dette. Det dei har omtalt er det vi har gjort, og det vi meiner Akvariet i Bergen har vore i nesten 60 år, seier direktør Geir Olav Melingen ved Akvariet i Bergen til NRK.

Å få tittelen nasjonalakvarium betyr mellom anna ei årleg løyving på 12 millionar kroner.