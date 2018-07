Sommarshow i landsbyen - for fjerde året på rad

Nyhende

Initiativtakar og larsnesing Oskar Fjørtoft Sandanger dreg i gong eit nytt Sommarshow for små og store, for fjerde året på rad. Med seg i år har han ein annan larsnesing Herman Brune Leikanger, men også Jesper Breen Frilseth, Leiv Thomas Faulkner, John Gunnar Edvinsen og Anne Bolstad Skålid.

Med to framsyningar laurdag 11. og to nye søndag 12. august satsar gjengen på å trimme lattermusklane til publikum frå fjernt og nært. I år kan dei røpe at det blir sketsjar om alt i frå VAR til "Heimebane".

Som dei seier det sjølve:

- Denne helga byr Landsbyen Larsnes på eit show som vil overgå både VM, OL, og Hotel Cæsar! Kom til Gamlebanken scene og du vil få moglegheita til å møte John Arne Riise, Fyllik Baba, Hotel Cæsar-stjerner og andre kjenningar! Vi kan garrantere god underhaldning og eit Sommarshow på Larsnes som overgår alle Sommarshow på Larsnes i heile landet!

Framsyningane under fjorårets Sommarshow var alle utselde, og gjengen lovar god valuta for inngangsbilletten også denne gongen.