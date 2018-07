Vil ha nulltoleranse for støy frå bilar

Nyhende

- Det kjem til å verte vist nulltoleranse frå politiet når det gjeld høg musikk og anna støy frå bilar i sentrum, seier lensmann Hans-Eirik Pettersen.

Rundt klokka 01.30 natt til laurdag fekk politiet melding om støy og bråk frå at eit titals ungdomar ved Shell-stasjonen i Ulsteinvik. Vedkomande som melde frå til politiet tok sjølv kontakt med ungdomane og ba dei vise omsyn. Situasjonen roa seg då ein periode, men noko seinare var bråket i full gang att.

På grunn av det lensmannen karakteriserer som ei alvorleg hending i Ørsta-/Volda-området, var dei to politipatruljane som var på jobb opptekne med dette. Også politi frå Ålesund vart tilkalla for å hjelpe til. Dei kunne difor ikkje rykke ut til bråket i Ulsteinvik, noko naboar til bensinsasjonen har uttrykt misnøye med.

Lensmannen forstår godt frustrasjonen til naboane.

- Men vi hadde eit kapasitetsproblem. I dette tilfellet var det ingen tvil om vi måtte prioritere hendinga i indre strok, der ein mann ved fleire høve stakk av frå politiet i bil og til slutt vraka bilen i ein fjellvegg, fortel Pettersen.

Han opplyser at to unge menn er pågripne og at dei sat i lange avhøyr mandagskvelden. Begge er no sikta for ulike tilfelle av brot på vegtrafikklova som å ikkje stoppe for politikontroll, stikke av frå politiet, køyre i høg fart, ruskøyring, køyring utan førarkort og å forårsake alvorleg trafikkuhell utan å melde frå til politiet.

At politiet ikkje rykte ut for å setje ein stoppar for støyen i Ulsteinvik tyder likevel ikkje at dei tek lett på dette.

- Nyleg vart det skrive ut eit forelegg der ein bilførar fekk 5000 kroner i bot og inndrege førarkort i tre månader etter å ha køyrt rundt på ein parkeringsplass nattestid med høgt volum på stereoanlegget, kan lensmann Hans-Eirik Pettersen fortelje.