– Hjelp, om du kan

Nyhende

– Dei som har brukbare areal «til overs», bør kontakte aktive bønder i sitt område, for å avklare om dei har behov for å slå eller beite areala, seier Anne Kathrine Løberg som er leiar ved landbruksavdelinga i Herøy kommune. Vi kan naturlegvis ikkje rekne med vanleg kvalitet på fòr som vert hausta i slutten av juli, men situasjonen no er heller ikkje vanleg.

Hjelpe dei som er ramma

På nettstaden www.forformidling.no kan bønder som treng fôr, kome i kontakt med andre bønder som kanskje har litt fôr til overs. Ein kan ta kontakt direkte med bønder som ein veit har behov, eller bruke nettstaden for fôrformidling. Føremålet til nettstaden er å prøve å gjere det enklare for dei som er ramma. Eit kart viser kor mykje fôr som er tilgjengeleg og kvar det er tilgjengeleg. Det er gratis å bruke tenesta, og den er driven på frivillig basis.

– Det er ikkje Austlands-tilstandar her heldigvis, men vi har hatt kontakt med nokre av gardbrukarane, og dei melder om at det er lågare avlingar etter den første slåtten enn normalt. Med det vi veit til no, er det usikkert korleis det går med andre-slåtten. Det er sjølvsagt avhengig av om det vert tilstrekkeleg med nedbør og gode vekstforhold framover, seier Løberg.

Norsk Landbruksrådgiving har også ein eigen nettstad med råd til dei som er ramma av tørken. Dei kan også vere samtalepartnarar viss bøndene treng nokon å snakke med.