Fekk kontroll over badeplattform

Nyhende

Laurdag kveld vart badeplattforma som har vore plassert utanfor Osnessanden/Vollesanden observert flytande utover fjorden.

Ein av medeigarane på flåten har kontakta Vikebladet Vestposten og fortel at det vart nokre hektiske kveldstimar for å få kontroll over flåten. Ettersom vinden ei periode var temmeleg sterk, vart også slepinga i går kveld vanskelegare enn den har vore tidlegare.

Eigarane av flåten presiserer at denne er privateigd og ligg i eit utfar på stranda som ein vanleg båt ville gjort.

– Som eigarar ser vi difor på det som fint at alle som har lyst til å ta ein nærare kikk eller vil låne flåten gjer dette med varsemd, og at ikkje båtar fortøyer i den. Vi veit at det låg ein båt fortøya der i går når utfaret losna, men ikkje kven dette var og om dette hadde påverknad på at den sleit seg, fortel medeigaren.

Dei rettar også ei stor takk til ein seglbåt som kom til unnsetning og hjelpte til under slepinga tilbake til stranda.

– Utan ein større båt med truster/sidepropell ville slepinga vore mykje vanskelegare, og kanskje umogleg i vinden som oppstod i går kveld, får Vikebladet Vestposten opplyst.