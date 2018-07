Innovasjon Noreg avviser turistproblem

Nyhende

– Det er ein del medieoppslag om at vi har utfordringar på nokre få destinasjonar. Mykje av dette kan enkelt løysast, og generelt sett har vi god kapasitet, seier Pettersen til Dagens Næringsliv.

Han viser til Preikestolen, Trolltunga, Geiranger og Lofoten som stadene som har hatt dei største problema. Samtidig seier han at det er lite som skal til for å leggje til rette for fleire turistar. Han peikar på lettvinte tiltak som fleire søppelkasser, toalett, betre skilting og guiding.

Pettersen er heller ikkje uroleg for den aukande turistbølgja.

– Det er mykje snakk om overturisme og samanlikningar med feriestader som Mallorca, Kanariøyane og Barcelona. Situasjonen i Noreg er langt frå dette. Vi har ikkje eit turistproblem.

Kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv seier seg einig.

– I Noreg har vi svært god kapasitet. Berre 50 prosent av den totale kapasiteten er utnytta. Veksten ligg heilt innanfor tolegrensa og er både ønskt og vilja.

Ifølgje Pettersen og Habberstad ligg det an til ein ny rekordsommar for turistnæringa – for femte året på rad.