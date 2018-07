Vegvesenet vil opne fleire tunnelar for syklistar

Nyhende

– Me ønsker at flest mogleg tunnelar skal vere opne for syklistar. Det viktigaste er at det er trygt for dei å ferdast der, seier senioringeniør Geir Tronvik i Statens vegvesen til NRK.

Det er 1.194 tunnelar i Noreg. I 400 av desse er det sykkelforbod fordi tunnelane er smale, mørke og uoversiktlege. I Sæviktunnelen i Møre og Romsdal har det komme eit nytt varslingssystem. Det oppdagar og varslar bilistane automatisk om at syklistar er på veg inn i eller syklar gjennom tunnelen.

– Varslingsteknologien som me prøver ut no, kan bidra til å halde fleire tunnelar opne som vanlegvis blir stengde for syklistar, seier Tronvik.

I Møre og Romsdal har politiet stengt tunnelar for trafikk om lag ti gonger sidan juni i fjor på grunn av syklistar som har køyrt inn i tunnelar som har sykkelforbod.

– Det er ganske farleg når syklistar er i tunnelar som har sykkelforbod. Dei er ikkje så synlege, og då kan det oppstå alvorlege ulykker, fortel Tor Sæther, leiar for Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt.

Han er difor svært positiv til varslingssystemet til Vegvesenet. Dersom systemet har god effekt, skal det takast i bruk fleire stader i landet.