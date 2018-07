Nyhende

- Det er veldig trist at nokon skal gjere slikt, seier Kariann Bigseth som er assisterande rådmann i Hareid kommune.



Det knuste vindauget var like ved sida av inngongsdøra til bygget.

Tilsette frå kommunen har vore på staden og rydda opp i dag, men dei utelukkar ikkje at det kan vere små glasbrot igjen.

- Vi oppmodar dei som går barbeinte i området, om å vere forsiktige, seier Bigseth.



Saka vil bli meld til politiet.