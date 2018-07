Songsvaner på Mosvatnet

Nyhende

– Eg har aldri sett svaner her på øya før, seier Svein Eiksund, som trappa inn på aviskontoret med eit bilete og ei åtvaring: Ikkje gå for tett inn på dei hekkande songsvanane, som verka aggressive og klare til åtak.

Det var under ein fjelltur førre søndag at Eiksund såg ein songsvanefamilie i området rundt Mosvatnet. Paret passa godt på ungen. Er dette eit nytt tilskot i faunaen her, lurer Eiksund.

Nei, seier ornitologen, Alv Ottar Folkestad.

–For 20 år sidan hadde eit svanepar her på øya vore ein sensasjon. Det var første gang det vart påvist vellykka hekking her. No finst det vel mellom ti og femten par her på ytre Søre Sunnmøre, opplyser Folkestad. Han fortel at det sidan 1998 har bygd seg opp ein bestand her, som opphavleg kom frå Stadlandet. Det er interessant at såpass mange svaner har slått seg til ro i eit karrig område ute i havet, meiner Folkestad.

– Det er ein demonstrasjon på naturens tilpasningsevne, berre han får vere i fred.