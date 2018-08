Hødd J 19 vidare etter straffedrama

Nyhende

Hødd var i føringa gjennom mesteparten av kampen, men Lier var gode til å forsvare seg, og Hødd fekk ikkje uteljing på sjansane sine. Etter at to omgongar x 30 minutt var ferdigspelte, stod det framleis 0-0 mellom dei to laga. Heller ikkje ekstraomgongane baud på mål denne kvelden. Dermed enda kampen med straffesparkkonkurranse der Hødd viste at dei har rutinerte spelarar som tolte presset. Keeper Nathalie Eide som speler for Volda til vanleg, redda to av straffene slik at Hødd fekk overtaket. Jentene til Hødd kunne dermed sleppe jubelen laus. No er dei klare for kvartfinale i Norway Cup.