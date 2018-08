– KFUK-KFUM forandra livet mitt

Nyhende

Hva er dette egentlig? Hva er det jeg påstår at har så positiv effekt på livet mitt? På KFUK-KFUMs egen nettside, definerer de seg selv slik: «Norges KFUK-KFUM er en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med 18.000 medlemmer fordelt på 500 grupper over hele landet. Vi er en del av verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens største ungdomsbevegelse YMCA».

Ten Sing derimot, vet jeg ikke om det finnes en offisiell definisjon av, men la meg si det på denne måten: «Ten Sing er et knippe fantastiske mennesker, et samlingspunkt for ungdom, en gruppe hvor man kan komme som man er, utvikle seg personlig og musikalsk, og utfordre seg selv på nye ting, uten at noen vil dømme deg om du skulle dumme deg ut.»

Nye opplevelser, nye vennskap

Det finnes så utrolig mange kule, fantastiske, hjertevarme mennesker der ute. Flere enn man skulle trodd, med tanke på alt det fæle man leser om i nyhetene hver dag. Jeg må presisere at det neste jeg skal si noe om, ikke er til forkleinelse for, eller ment negativt ovenfor «andre folk». Men, hallo, det er noe helt spesielt med Ten Sing/KFUK-KFUM-folk. Det er noe med stemningen, engasjementet, fellesskapet, åpenheten og gleden når de/vi samles. Jeg tror man må lete lenge for å finne noe lignende.

Etter at jeg ble med i Ten Sing høsten 2013, har jeg fått muligheten til å delta på utallige leirer og festivaler. Det startet i det små med VT (Vintertreff der TS-kor fra hele området samles), før jeg fikk bli med på større festivaler som TT (Tenåringstreff) og de siste to årene (+ i år) har jeg reist på Spekter-festivalen med andre folk fra UTS (Ulstein Ten Sing). I fjor deltok jeg på TSS (Ten Sing seminar) for første gang, for andre gang i år, og det må ha vært to av de beste ukene i mitt liv! Opplevelsene og gledene ved disse mulighetene er så mange og store at jeg ikke kan legge for mye ut om det, men i tillegg til alt det gøye vi får gjøre, følger det med så mange nydelige folk! Etter å ha tilbragt bare seks dager på SUFH, sammen med ungdommer som var totalt fremmede da kurset (TSS) begynte, satt jeg igjen med gode venner og bekjente, som jeg har snakket med nesten daglig siden da.

Jeg må få skryte litt av lederne på disse arrangementene også. De er utrolig dyktige musikere, og enda flottere mennesker! De aller fleste har også gått på TSN (Ten Sing Norway), noe jeg har beundret veldig, men selv hadde jeg, frem til årets TSS, bestemt meg for ikke å velge det som folkehøyskole-år. Så snakket jeg med en av lederne om det, en tidligere TSN-er, og på et tidspunkt sa han: «Jeg tror du hadde passet skikkelig bra i TSN.» Dette traff meg av en eller annen grunn veldig, det var den fineste komplimenten jeg kunne fått der og da, og bare på grunn av den samtalen og den uken har jeg bestemt meg for å søke, for jeg får ikke nok av Ten Sing-miljøet. Hvis jeg skulle være så heldig å komme inn, vil det året forandre livet mitt for alltid. Det vet jeg.

Takket være disse arrangementene i regi av KFUK-KFUM, har jeg venner og bekjente over hele landet, som jeg kan savne og glede meg til å treffe igjen ved neste arrangement. Som har samme verdier og interesser som meg. Det ville jeg ikke byttet mot noe i verden.

Åpen

KFUK-KFUM har fem grunnverdier: Åpen, modig, utviklende, rettferdig og trygg. I forklaringer under «åpen», skriver de: «Alle som vil, kan delta hos oss uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet og nasjonalitet». Det er det som er så fint med KFUK-KFUM. Det er en kristen organisasjon, men ingen skal ekskluderes. Alle er velkomne. Det samme gjelder Ten Sing. Jeg vet at veldig mange tror at man må være kristen for å komme på Ten Sing, og at det at det er en kristen fritidsaktivitet er en grunn til at de ikke vil komme. Det er forferdelig synd, for de går glipp av så utrolig mye. Mange som går i UTS i dag, er ikke kristne, men spør du dem tviler jeg på at noen vil fortelle deg at andakten midtveis er et problem for dem.

Uansett jobber ikke KFUK-KFUM bare med kristent ungdomsarbeid, men også med viktige kampanjer som Stop Poverty, de jobber for klimarettferdighet, og med andre globale utfordringer. Uansett hvordan du vil engasjere deg for en bedre verden, land eller lokalsamfunn, er jeg sikker på at du vil finne det meningsfullt å bli en del av KFUK-KFUM.

Selvutvikling

Hadde det ikke vært for Ten Sing, hadde jeg aldri utviklet meg på den måten jeg har de siste årene - både personlig og musikalsk. Jeg har blitt mer ansvarsbevisst og selvsikker, i større grad turt å komme med meninger og tatt bestemmelser. Et gammelt slagord i KFUK-KFUM lyder som følger: «Ungt ansvar, voksent nærvær». Dette synes jeg er en glimrende filosofi å leve etter, for det gir rom for nettopp den utviklingen jeg har opplevd, for andre ungdommer.

KFUK-KFUM er viktig. For meg, for vennene mine, og for tusenvis av ungdommer og unge voksne over hele landet. Og verden for den saks skyld (YWCA og YMCA). De, og da spesielt Ten sing-delen, har gjort ungdomstiden min så mye bedre enn den hadde vært uten. Selv om jeg gruer meg fælt til å måtte dra fra alt dette neste år, er det ikke akkurat slutten. Nå kan jeg glede meg over å se nye, unge Ten Sing-ere spire, og sakte men sikkert ta over oppgavene som jeg og mine jevnaldrende har nå, men snart må gi slipp på. Se dem oppleve de samme gledene jeg har hatt så ofte, for første gang; det er noe helt spesielt med å bringe det videre.

Og så kan jeg ikke vente med å komme tilbake. På hver eneste Ten Sing-øvelse jeg har mulighet til å komme på. Bli med dem på turer til festivaler som Spekter i ferien. Kanskje ender jeg opp som voksenleder i UTS om noen år, som flere andre gamle Ten Sing-ere har gjort.

For er det en ting som er sikkert, er det at jeg alltid vil komme tilbake. Til Ten Sing, til KFUK-KFUM. Det er bare for godt til å holde seg unna.

Mens jeg har oppmerksomheten din, vil jeg anbefale alle fra 8. klasse til siste året på VGS å møte opp på Ten Sing nå i høst. Vi har øvinger på Fredheim hver onsdag fra kl 19:00-21:30. Kan lokke med at vi i år skal jobbe mot tidenes konsert og show på Sjøborg våren 2019 Håper å se deg der!