Fann mellombels løysing

Nyhende

– Det er ein vemodig dag, sa Beate Mjøen Berg då lokalavisa var innom barnehagen på torsdag.

Då hadde ho sin - i alle fall førebels- siste dag i barnehagen. Frå 1. september skal ho ha eitt års permisjon for å jobbe i Tryggheim barnehage og for å studere småbarnspedagogikk.

– Eg hadde håpt at nokon ville ta over her, men ingen har meldt seg, sa Berg.

Ho starta den opne barnehagen for atten år sidan. Byggeklossen har hatt ope tysdagar og torsdagar.

Berg har ikkje tal på kor mange born og vaksne som har var innom på desse åra, men fortel at ho ved tiårsjubileet fann ut at tolv tusen born og ti tusen vaksne hadde nytta tilbodet dei første ti åra.

Stillinga på Byggeklossen er på 20-25 prosent og søknadsfristen gjekk ut 31. august. Kyrkjeverje i Ulstein, Christfried Kaul, fortalde at det førebels ikkje hadde meldt seg ein einaste søkjar.

– Byggeklossen er eit unikt tilbod som vi verkeleg ønskjer å oppretthalde. Det er ein veldig fin plass å bli kjend med andre, til dømes for dei som er innflyttarar, seier Kaul.

Kva har de gjort for å finne ein vikar for Berg?

– Vi har lyst ut stillinga to gongar. Vi har også ringt til ganske mange vi tenkte kunne vere aktuelle, folk som har utdanning for å jobbe i barnehage.

Kaul var innstilt på at barnehagen måtte ta ein pause til Ulstein sokn hadde funne ei vikarløysing. Og seinare den dagen viste det seg at to av mødrene som brukar å vere på Byggeklossen med borna sine, har sagt seg villig til å halde barnehagen i gang inntil vidare. Dermed vert det vanlege opningstider, tysdag og torsdag, også i tida framover.