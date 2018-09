«Næringsteft» med1 million kroner i hovudpremie

Nyhende

Gjennom nyskapingsstipendet «Næringsteft» ønskjer Sparebanken Møre å investere i verksemder og menneske som på sikt kan fremje utvikling og skape nye arbeidsplassar i Møre og Romsdal.

15. august gjekk startskotet for årets «Næringsteft», og fristen er altså sett til éin månad seinare.

«Næringsteft» blir av Sparebanken Møre beskrive som ei kompetansereise, som startar med ei massemønstring i Fosnavåg 4. oktober for alle som har søkt. Så blir 50 deltakarar sendt til Molde 8. – 9. november, og 6. desember blir desse redusert til 10 semifinalistar. Under semifinalen 1. februar blir tre finalistar plukka ut, og den endelege vinnaren blir så kåra under investorseminaret «Børs og Bacalao» 28. februar.

Dei ti semifinalistane får 3 månadar gratis inkubatorplass, og dei tre som blir plukka ut til finalen får minimum 200.000 kroner i premie.