Varaordføraren opna Ferdamat-kaféen på Hareid

Nyhende

- Velkomne til opning av ein ny kafé og eit nytt tilbod på Hareid, sa varaordførar Kristian Fuglseth då han stod for snorklipping og den offisielle opninga av Ferdamat-kaféen i trafikkterminalen på Hareid.

Fuglseth vidarebrakte ei helsing frå Hareid kommune og frå ordførar Anders Riise, men la til at det også var mange av innbyggjarane i kommunen som helser det nye tilbodet velkomen.

- Vi har venta lenge på at vi skulle få eit bra tilbod her og det får vi no! slo Fuglseth fast.

Det var ikkje berre den nye kaféen varaordføraren sette pris på.

- Ferdamat er eit utruleg godt namn! Fjord1 har gjort ein kjempejobb med å høyre med publikum kva slags namn som kling bra. Det er eit veldig godt, norsk namn, i tillegg til å vere eit godt konsept med sunn mat, kalde og varme rettar og eit topp moderne storkjøken som ein har her, med topp kompetent personale.

Det vil vere tre tilsette som skal drive Ferdamat på Hareid, med Trine Kleppe Liavåg som dagleg leiar.

- Dei skal levere mat til 11 fartøy på heile Sunnmøre og kanskje endå fleire. Vi kjenner dette konseptet med Ferdamat frå ombord i ferjene, men no får vi det også som kafé på land og det er noko heilt nytt, fortel Fuglseth.

Varaordføraren synest det er veldig positivt å sjå at Fjord1 etablerer tilbodet på Hareid og dermed også skapar nye arbeidsplassar i kommunen.

Etter at Fuglseth hadde klipt snora (sjå video i toppen av saka) inn til den nye kaféen fekk publikum kome inn for ein kakebit og ein kopp kaffi.