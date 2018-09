Etablering av Ulstein Næringsforum

Nyhende

Representantar frå næringslivet i kommunen har i ei tid arbeidd for å etablere Ulstein Næringsforum. Målsetjinga er å arbeide for vekstkraft og konkurransekraft i næringslivet og bidra til å vidareutvikle eit attraktivt lokalsamfunn.

Men for å få til dette trengst det pengar. Kommunen har fått opplyst at i overkant av 30 bedrifter har signalisert at dei vil delta og forpliktar seg til økonomisk bidrag i minst tre år.

Rådmannen rår til at kommunen løyver 280 000 kroner frå formannskapet sin post for tilleggsløyvingar.