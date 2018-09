Nyhende

Politiet gjennomførte onsdag kveld ein trafikkontroll i Strandgata i Hareid sentrum. Det resulterte i at to bilførarar mottok forenkla førelegg på grunn av for høg hastigheit, melder politiet på twitter.

Ifølgje politiet var høgste målte hastigheit på 63 km/t i ei 50-sone.