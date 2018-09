Nytt tilbod ved klinikken

Nyhende

– Me ønskjer å gje eit breitt helsetilbod for folk i heile regionen. I tillegg vil me styrke det tverrfaglege samarbeidet som me har med klinikken, seier Mimmi Kvalsund Ulstein som er dagleg leiar for Nordvestklinikk.

Sidan det er ein privat klinikk kan folk bestille seg time til undersøking både med og utan tilvising frå lege.

Ultralydmaskinen blir levert frå GE Healthcare og skal vere like avansert som dei som blir brukte på sjukehus. Maskina skal bli brukt av fagfolk og vil vere i drift frå midten av september.

Radiolog

Radiolog Kristian Vigdel Kolnes har 20 års erfaring frå røntgenfaget. Han er til dagleg overlege ved Volda sjukehus. No går han altså inn som medeigar i Nordvestklinikk og vil i tillegg arbeide der.

Ultralyd kan nyttast til å undersøkjer hals/skjoldbruskkjertel, buk. og bekkenorgan, testiklar, bryst, lymfeknutar og blodårer. I tillegg kan dei undersøkjer blautdelar, sener og ledd. Dei kan gjere det meste bortsett frå enkelte avanserte undersøkingar.

Dei kan også tilby ultralydrettleia intervensjonar. Då bruker ein ultralyd til å sjå inn i kroppen, og når ein ser, kan ein til dømes injisere medikament eller ta små vevsprøver frå ønska område. Akkurat dei sistnemnde prosedyrane krev tilvising frå lege, men dei fleste undersøkingar kan dei gjennomføre utan tilvising frå lege.

Nordvestklinikk kjem også til å tilby ultralyd for gravide utført av jordmor.

Også naprapatane tar i bruk ultralyd

Naprapatane ved Nordvest Naprapatklinikk vil vidareutdanne seg for å ta i bruk det nye utstyret i arbeidet sitt.

– Naprapatane kan undersøkje strukturar i musklar og skjelett. Ved bruk av ultralyd kan me bli endå sikrare når me stiller ein diagnose, seier Ole Theodor Hovden som er dagleg leiar på naprapatklinikken. Dette vil gje dei ein stor fordel når dei til dømes skal undersøkje akutte idrettsskadar.