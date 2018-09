– Vil inspirere dei unge

Nyhende

Hareid sokn har lagt opp til eit spanande haustprogram, og fyrste temakvelden i regi av Hareid kyrkjeakademi blir ei vising av den kritikarroste filmen «Hva vil folk si», som nyleg vann fleire Amanda-prisar. Filmen er også årets norske Oscar-kandidat i kategorien «Årets ikkje engelskspråklege film». Filmen tek utgangspunkt i korleis det er å vekse opp med streng sosial kontroll kring seg, både i familien men også samfunnet kring ein.

– No er ikkje dette eit veldig utbreitt problem i vår region, men negativ sosial kontroll er eit alvorleg tema som bør debatterast, seier Hege Tretnes.

Fleire parallellar

Vikebladet Vestposten møtte Tretnes, Kristian Fuglseth, Barbro Landmark og Vibeke Holstad i Hareid kyrkjeakademi til ein samtale kring haustprogrammet. Dei er godt nøgde med å vise filmen, før det blir debatt innleia av Nancy Herz. Sistnemnde skreiv den kritikarroste boka «Skamløs» saman med Sofia Nesrine Srour og Amina Bile i fjor.

– Eg gler meg til å komme til Hareid og snakke om eit tema som er så viktig. Det er fleire parallellar mellom tema vi tek opp i boka, og tema som blir tatt opp i filmen. På mange måtar nyanserer og utfyller dei kvarandre, og det er viktig at temaet «negativ sosial kontroll» blir tatt opp på ulike måtar. Eg har ved fleire høve blitt invitert for å snakke om denne veldig sterke filmen, og eg trur det kan vere nyttig å samle tankane etter ein så viktig film, seier Nancy Herz til Vikebladet Vestposten.

Kan bryte ned gamle strukturar

Herz fortel at bakgrunnen for boka er at dei tre på kvar sin kant hadde engasjert seg i temaet negativ sosial kontroll, men også skam- og æreskultur.

– Vi blei spurde av Gyldendal om å skrive ei bok saman. Det blei til ei spanande reise som resulterte i «Skamløs».

Herz fortel at boka er retta mot unge menneske – både jenter og gutar. Unge som opplever at dei ikkje får leve frie liv.

– Eg håpar at vi har inspirert unge menneske til å ta kontroll over sine eigne liv, og politikarane til å kome med konkrete tiltak. Det viktige er derimot at unge menneske ser styrken dei har, og at vi samen kan bryte ned gamle strukturar, seier Herz avslutningsvis.