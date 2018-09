Nyhende

Også kjærasten til Garvik, Lene Sleperud, skal vere med i realityprogrammet.

– Vi vil halde forholdet skjult og gå inn der som to individ. Men det er ikkje sånn at vi har som mål å føre folk bak lyset. Vi har berre lyst til at folk skal bli kjende med oss som den vi er, seier dei to til VG.

Farmen startar om nokre veker.

Tidlegare i år fortalde Tonje Frøystad Garvik til Vikebladet Vestposten om korleis det er å bu i Oslo:

– Kjærleiken er meir flytande, ein les ikkje seg sjølv til det å vere bifil, lesbisk eller homofil på same måte. Det kan vere ulike periodar i livet. Det er mennesket i fokus og sentrum. Personlegdom og kjemi. Det å tore å vere tru mot seg sjølv og føle det ein føle.

