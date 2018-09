- Plasseringen av Dagsenteret kunne ikke vært bedre enn det er idag

Nyhende

Flytting av Dagsenteret

Tanker etter intervju med Kommunalsjef Berit Aasen i Vestposten 1. sept. der hun skisserer opp sitt syn på hvordan man best kan « Rigge oss for framtida»

Skrive av Anne Marie V. Hareide

Det var mange med meg som fikk kaffen i vrangstrupen da vi leste kommunalsjef Berit Åsens innlegg.

Med brask og bram blir DAGSENTERET presentert som Jokereren . Det må flyttes !

Min første tanke var at « jeg visste det! «, dette som jeg har jeg vært så heldig å få være med på var for godt til å være sant!

Men for å holde meg så nøktern jeg bare kan skal jeg forklare for de som ikke kjenner til Dagsenteret; hva det er, hvordan det fungerer og for hvilken målgruppe.

For å begynne med målgruppen. Det er myntet på personer som bor hjemme, fullt oppegående, klarer seg selv, men kjenner seg ensomme.

Dagsenteret kommer inn i billedet med tilbud om å få være på senteret 1 eller kanskje 2 dager i uken.

For å frakte de som ikke klarer å komme seg dit, disponerer senteret en minibuss som henter og bringer på beste måte. Nesten alle er avhengig av rullator, og her, på vestsida av huset like utenfor det rommet Dagsenteret disponerer, klarer sjåføren, uten å være i veien for noen, å parkere bilen og få alle trygt og godt inn.

Vi har egen inngang inn til et stort lyst lokale der vi, i tillegg til et oppholdsrom (pluss et lite som vi kan bruke til ymse prosjekt.) har tilgang til garderobe og toalett.

Det store rommet har god plass til spisebord med plass til 12 personer, kjøkkenbenk med oppvaskmaskin og alt som ellers trengs for å stelle til det nødvendige, og et knøttlite kontor, som personalet bedyrer er stort nok. Resten av rommet har rikelig plass til alle med fine sofagrupper.

Sørveggen er dekket av vindu med utsikt til inngangspartiet til Hadartun i tillegg til fjord og fjell og dei flotte trærne på Brekke, som sikkert er eldre enn oss. Midt på veggen er en dør som går ut til en sitteplass, der Frvillighetssentralen nylig har kjøpt inn flotte solstoler.

Vi liker å tenke at de er for oss på Dagsenteret, men de er selvfølgelig også for de som bor på Hadartun. Nettopp det er så fint. Det gir oss mulighet til å treffe andre, ( og de andre oss) Det skal ikke mye til for å glede oss som kanskje går alene hele uken.

Men nå, først på agendaen vår er FROKOST!

Det store flotte spisebordet står dekket når vi kommer og alle som en står vi en stund og nyter det før vi setter oss ned sammen med våre likesinnede, vel vitene om at dette mest sansynlig blir den eneste frokosten vi nyter sammen med andre denne uken Det er starten på en god dag.

På vegne av onsdagsgjengen inviterer jeg herved kommunalsjef Berit Aasen til å bli med oss en dag for å se med egne øyne hvordan det fungerer her.

Onsdagene, når mi gruppe er der, kan de som vil nytte seg av å høre på andakten som blir holdt i Vinterhagen den dagen.

Hva fyller vi ellers dagen med?

Noen strikker eller har et annet arbeid mellom hendene, så synger vi gamle, kjente sanger til flott tonefølge av en gitarspillende medhjelper. BINGO kommer på trappene og vi er som barn når vi vinner og kan hanke inn en gevinst som enten er en knøttliten sjokolade eller et beger yoghurt .

Gymnastikk er sunt, og når vi har den vakreste musikk til følge, føles det på langt nær som noen tvang. Dagen går fort, som alltid i godt lag.

Utsikten til havna og fjella, som vi nyter fra vinduene våre ,er nydelig, trea på Brekke, stå der så flotte, så flotte. Vennligheten på alle kanter kjennes livgivende, og kontakten med alle fra utsida strålende.

Forslaget til kommunalsjef Berit Aasen går ut på at dagsenteret blir flyttet ned til 2. etg. Det gjør at vi må ned en etasje for å komme frem. Med alle som har rullator vil dette være veldig tungvindt.

En annen ting er at vi som går på dagsenteret, går der fordi vi er ensomme og slik det er plassert i dag har vi godt utsyn til de som kommer og går og kan holde kontakten med gamle kjente og få anledning til å se folk, rett og slett. Rett som det er går vi små turer ut sammen med hverandre og rullatorene våre. Der dagsenteret er plassert i dag er det lett og komme seg ut og det er fint å gå. Blir dagsenteret flyttet til 2. etg, som er en etg under hovedetasjen, blir man avhengig av heis for å komme opp i inngangsområdet, og vi vil bli mer isolerte.

Jeg har alltid forsøkt å leve etter etter regelen: Det som fungerer bra skal en passe seg vel for å klusse med!

Plasseringen av Dagsenteret kunne ikke vært bedre enn det er idag.