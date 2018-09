Moro og meistring på sykkel

Nyhende

Ulstein og Omegn Sykkelklubb ber inn til aktivitetskveldar i sykkelparken i Ulsteinvik. Eigenleg skulle dei starte opp sist onsdag, men kraftig vind gjorde at dei utsette oppstarten til onsdag denne veka.

Det regnar godt også denne veka, men det er mindre vind og i morgon kveld er det faktisk meldt opplett nokre timar også.

For alle som likar å sykle

Sykkelklubben startar ein serie av aktivitetskveldar for alle som likar å sykle. Det einaste kravet er ein sykkel og hjelm, men kne- og albogebeskyttarar er anbefalt. Her vil det vere høve til å prøve pumpebana og dugleiksområdet under rettleiing av kyndige terrengsyklistar. Det blir også øvingar for å utvikle balanse og kontroll av sykkel.

Ulstein og Omegn Sykkelklubb spanderer is på alle frammøtte. For meir informasjon sjå sykkelklubben og sykkelparken sine Facebook-sider.