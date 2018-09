Erstatningar for over 1,3 milliardar etter tørkesommaren

Nyhende

Beløpet er 200 millionar kroner høgare enn prognosane frå august, opplyser Landbruksdirektoratet.

Det er varsla over 12.000 søknader, og høge erstatningsbeløp. Talet er vesentleg høgare enn i eit gjennomsnittsår, da det kjem rundt 700 søknader om avlingsskadeerstatning.

Det er venta at rundt ein tredel av søknadene kjem frå Oppland, Oslo og Akershus. Her tilseier prognosen at det vil bli søkt om nær ein halv milliard kroner til saman.

Ulikt utslag

Den ekstreme tørken og sterke varmen har slått ulikt ut i forskjellige delar av landet.

– Lokale regnbyer har også variert mykje i tørkeramma område. Det er derfor stor variasjon mellom enkeltbruk også innan dei same fylka. Det kom noko nedbør i august, men det var for seint for mange, kornet var bortimot modent, og enga har i varierande grad svart på nedbøren, opplyser Landbruksdirektoratet.