Reglar for investering

Nyhende

Då kommunestyret vedtok økonomiplan i fjor, bad dei rådmannen leggje fram ei sak om retningsliner for investeringsprosjekt. Retningslinene må mellom anna innehalde krav til kvalitetssikring av budsjett, reglar for bruk av reservekonto, vurderingar knytt til val av entrepriseform, reglar for handtering av endringar under byggjeprosess med meir.

No har rådmannen utarbeidd eit framlegg. Førebels har styret i UEKF og teknisk utval handsama saka. Ho skal også innom fellesrådet, levekårsutvalet og formannskapet, før ho blir vedteke av kommunestyret. Saka står ikkje på saklista til kommunestyret i torsdagskvelden denne veka.