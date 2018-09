Store prisforskjellar på kommunale avgifter

Nyhende

(NPK-NTB): Det er innbyggjarane i Årdal i Sogn og Fjordane som betaler minst med 4.600 kroner i året. I motsett ende av skalaen ligg Hægebostad i Vest-Agder. Der må innbyggjarane ut med 16.340 kroner per år for dei same tenestene. Det viser ein gjennomgang NRK har gjort av avgiftene på vatn, avløp og renovasjon i alle norske kommunar.

Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, meiner staten bør bestemme kor mykje kommunane får krevje inn for vatn, avløp og renovasjon.

– Forskjellane er urimeleg store og skaper urettferd, seier Meyer.

Monopol

Han meiner noko av forklaringa er at kommunane har monopol på å tilby tenestene.

– Nokre forskjellar kan forklarast naturleg, andre er knytt til at nokre kommunar ikkje jobbar smart, er lite effektive, og at dei skyver kostnadene rett over på innbyggjarar og forbrukarar, seier Meyer.

Kommunenes interesseorganisasjon KS meiner kritikken er tynn, og at forskjellane har naturlege årsaker. Områdedirektør Helge Eide i KS trur også innbyggjarane i kvar enkelt kommune har forståing for dei store forskjellane. Han er heller ikkje einig i at prisen for dei kommunale tenestene er spesielt høg i Noreg.

– Eg synest at å få levert vatn, avløp og renovasjon for 30 kroner dagen ikkje er ei spesielt stor byrde på innbyggjarane, seier Eide i KS.