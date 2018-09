– Bli med å gå

Nyhende

Måndagskvelden var TV-aksjonskomiteen for Ulstein kommune samla på eit møterom på Ulstein rådhus. Det er over ein månad til årets TV-aksjon som er sundag 21. oktober, men komiteen var godt i gang med arbeidet. Dei pratar om fleire ulike arrangement det kan vere aktuelt å gjennomføre, men det er for tidleg å presentere noko konkret i avisa.

Førebels har dei sendt ut tekstmelding til alle som var bøssebærarar i fjor med oppmoding om å også gå i år. Men førebels er det berre sju som har gått inn og registrert seg.

– Eg er nok ein av dei, seier Lisa Mari Breivik Anderson. Ho trur at noko av forklaringa på kvifor det ikkje er fleire er at det var nokre tekniske problem då meldinga gjekk ut, så folk som prøvde å registrere seg ikkje fekk registrert seg på Ulstein. Det er no i orden. Så komiteen vil nok sende ut ei ny tekstmelding med påminning til folk om å melde seg.

Fleire i komiteen har vore på kick of for TV-aksjonen i Fosnavåg. Der fekk dei høyre at regionen vår bruker å ha veldig god dekning med bøssebærarar. Det er også erfaringa dei har i Ulstein. Det bruker ikkje å vere noko problem å få nok bøssebærarar, så det regnar dei med går i orden også i år, men det krev at folk melder seg.

– Eg bruker å seie at dette er årets viktigaste sundagstur, seier Inger Anne Dimmen i Ulstein Frivilligsentral.

Slik gjer du

Om du vil melde deg som bøssebærar kan du gå inn på nettsida blimed.no, eller du kan ringje sørvistorget til Ulstein kommune og spørje etter Bennie Hansen.

Dette går pengane til

Kirkens Bymisjon vil bruke pengane på å skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. Det er mange måtar å vere utanfor på. Frå å mangle ei seng å sove i, til å vere utanfor i arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammar ikkje berre enkeltpersonar, men gir ringverknader for heile befolkninga.

Kirkens Bymisjon har tre ulike satsingsområde dei vil bruke pengane på. Det er akuttovernatting i byane, for at folk skal ha ei seng å sove i og mat. Det andre er å skape arbeidsplassar til menneske som av ulike grunnar fell utanfor det ordinære arbeidslivet. Det tredje er inkludering. Kirkens Bymisjon vil skape møte der innvandrarar kan ta del i fellesskapen.