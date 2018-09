Nyhende

Fellesnemnaren for mange av dei som har blitt arbeidslause på Søre Sunnmøre dei siste åra er naturlegvis den tøffe tida innan den maritime sektoren. Men det er også dei som har mista jobben av andre årsaker, eller rett og slett berre har vore uheldige - og som ser etter ein sjanse til å kome seg inn igjen på jobbmarknaden.

Etter vidaregåande skule i Ulsteinvik var planen til 21-åringen Ole Kristian Skoge frå Ulsteinvik å reise i militæret. Men den planen gjekk i vasken då han skada kragebeinet under ei fotballtrening med Hasundgot.

- Legane beskreiv det som ein alvorleg skade, då eg braut eine kragebeinet i tre bitar. Det var sjølvsagt veldig surt at det blei slik, men eg har ikkje kunne gjort så mykje anna enn å vente på at det skulle bli bra igjen, seier han.

Men Ole Kristian låg ikkje på latsida sjølv om han hadde skada seg.

- Neida. Eg følte eg måtte ha noko å gjere på medan eg kom meg til hektene igjen. Det var aldri eit alternativ å berre vere inaktiv. Difor søkte eg meg inn på skule i Molde. Der tok eg ei rekkje fag innanfor økonomi og administrasjon i løpet av eitt studieår, seier Ole Kristian.

Men no er han heime i Ulsteinvik igjen - på jakt etter ein jobb.

- Eigentleg kunne eg tenkt meg å gjere mykje forskjellig, men eg er her i dag for å sjå om det finnast ei moglegheit for meg. Eg håper eg kan kome i gang med noko, seier Ole Kristian Skoge smilande.

- Gje folk ein sjanse

Ulstein-ordførar Knut Erik Engh (Frp) stod for den offisielle opninga av jobbmessa, og sa nokre velvalde ord til dei NAV-tilsette og representantane frå verksemdene før dørene blei opna.

- Ei slik jobbmesse er utan tvil ein viktig arena. Først og fremst fordi arbeidsgjevarar og arbeidssøkjande får møte kvarandre. Eg tenkjer at det er viktig for arbeidgjevarane å få vise seg fram. Årsaken til at aktørane er her på denne messa er jo fordi dei har eit rekrutteringsbehov, anten på kort eller lengre sikt. Så høyrer eg med fleire at framtidstrua er styrka, etter nokre år nede i ein bølgjedal. Det er positivt for arbeidsløysa, og det er positivt for heile regionen sett under eitt, seier Engh og legg til:

- Det er over 200 arbeidslause berre i Ulstein, så det er klart dette er eit tiltak som vil vere til hjelp for mange. Det er mange dyktige folk som står på sidelinja no, og mange av desse har ein kompetanse som er spanande for mange ulike arbeidsgjevarar, heilt sikkert. Mi oppmoding til arbeidsgjevarane her i dag var enkel og grei; gje folk ein sjanse.

Kunne tilsett ein ny person på dagen

For somme av verksemdene under jobbmessa var faktisk behovet for nye folk bort i mot ei hastesak. Servi Ulsteinvik opplever ein fin vekst, og med vekst kjem også behovet for fleire folk. Områdesalssjef John Birger Våge og HR/QHSE-Manager Gunnhild Aarsæther stod på stand for verksemda, og var svært interesserte i å kome i kontakt med dyktige fagfolk, som treng ein ny arbeidsplass.

- Berre i løpet av dei fyrste ti minutta fekk vi inn fire generelle søknadar. Så det nyttar heilt klart å vere til stades på ei slik jobbmesse, seier John Birger Våge og legg til:

- Akkurat no ser vi faktisk etter ein serviceperson med hydraulikk-kompetanse. Det er fleire av dei som har erfaring med hydraulikk, men å finne dei som har direkte erfaring i felten med det, det er sjeldnare vare. Det er faktisk slik med oss no at dersom vi hadde fått inn ein søkjar med den kompetansen vi treng, så hadde vedkomande kunne reist på jobb i morgon.